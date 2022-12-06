2022/12/06 | 09:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ilzFWYfE-Bg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظة حلبجة.. تربة شهرزوور تنتج الذهب الأحمر عبر زراعة الزعفران) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظة حلبجة.. تربة شهرزوور تنتج الذهب الأحمر عبر زراعة الزعفران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).