مقتل 5 اشخاص بانفجار حافلة شمال أفغانستان



مقتل 5 اشخاص بانفجار حافلة شمال أفغانستان
2022/12/06 | 09:37 - المصدر: المورد نيوز
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