خشان يفتح النار صوب السوداني: عيّن زملاءه السابقين لتعديل ميزان المحاصصة

2022/12/06 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

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وشاور زملاءك السابقين في الأمر! عين السيد السوداني عددا زملائه السابقين في مجلس النواب مستشارين له وفاء للزمالة، أو لتعديل ميزان المحاصصة… أتمنى ألا ينزلق السوداني الى ما انزلق اليه سلفه

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