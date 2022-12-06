تعيين نائب سابق عن القوى السنية رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية

2022/12/06 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن تعيين النائب السابق كامل الدليمي رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم) أن "مرسوما جمهوريا صدر بتعيين النائب السابق عن القوى السنية كامل الدليمي رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية ".

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