الخارجية تفتتح مكتباً لها في ذي قار لتصديق طلبات الدراسات خارج العراق

2022/12/06 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قارأعلن معاون محافظة ذي قار فيصل الشريفي، اليوم الثلاثاء، افتتاح مكتبٍ لوزارة الخارجية في ذي قار لتصديق طلبات الدراسات خارج العراق.

قال إعلام محافظة ذي قار، إن "وفداً من الخارجية العراقية وصل المحافظة للاطلاع على المكان المخصص لافتتاح مكتب لتصديق طلبات الدراسات خارج العراق"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضاف، أن "وفد الخارجية وصل الى المحافظة برئاسة السكرتير الاقدم للوزارة عدي الاسدي لبحث مكتب التصديقات التابع للوزارة".

وأشار الشريفي بحسب البيان الى أن "الحكومة المحلية جهزت المكان المناسب للمكتب وتأهيله لغرض مباشرة كادر الخارجية فيه لما له من أهمية لطلبة الدراسات خارج العراق".

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