4 وجوه للصفاقة

2022/12/06 | 09:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبدالمنعم الأعسم

من دون لف ودوران: منتهى الصفاقة ان

يتحدثوا عن مكافحة الفساد ويطلقوا سراح

نصاب كبير احتال على الدولة وسطا على

أموالها علنا وبوضح النهار، وباعترافه

(واعترافهم)، والصفاقة الثانية

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