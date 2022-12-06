السبق الاعلامي !!

2022/12/06 | 09:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

الحمد لله استطاعت "القناة الرابعة"

التي تملكها إحدى النائبات من ذوات

الصوت العالي أن تنافس وبقوة شبكة فوكس

نيوز التي يملكها الملياردير روبرت

مردوخ، والمفرح أن مدير قناة الرابعة

استطاع

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