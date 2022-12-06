لا غرابة.. الكبار يودّعون !

2022/12/06 | 09:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حمدي

أبدعت فرق شرق أسيا في مونديال العالم

ووقّعت حضورها القويّ بتأهل منتخبات

اليابان وكوريا الجنوبية ومعها

استراليا التي تحسب على شرق آسيا أيضاً

ووصلت ببسالة الى الدور الاقصائي، وكان

ظهور

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