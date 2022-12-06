ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول معدن المنغنيز؟

2022/12/06 | 09:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تعلم أن المنغنيز من بين المعادن التي تساهم في تكوين وتنشيط بعض الإنزيمات في الجسم؟ هذا ما أوضحته مدينة الملك سعود الطبية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".ولكن، لماذا يجب أن تحذر من الإفراط في تناوله؟

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