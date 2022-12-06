زيارة الزعيم الصيني للسعودية.. دعوات للصحافة

2022/12/06 | 10:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المرتقب أن يصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية، الخميس، في زيارة لمدة يومين، تأتي وسط توترات شديدة بين الولايات المتحدة والبلدين، وفق ما نقلت "سي أن أن" عن مصدر مطلع على الرحلة، ومصدر دبلوماسي عربي واثنين من كبار المسؤولين العرب.

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