“بلومبرغ”: واشنطن تعتزم بيع 100 صاروخ باتريوت متقدمة لتايوان

2022/12/06 | 10:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الإدارة الأمريكية اقترحت بيع نحو 100 من صواريخ باتريوت الأكثر تقدما إلى جانب رادارات ومعدات دعم أخرى لتايوان، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 882 مليون دولار.جاء ذلك في إخطار صدر عن الخارجية الأمريكية قالت بلومبرغ إنها اطلعت عليه، ويفترض أن ينشر اليوم الثلاثاء في سجل الكونغرس على أن […]

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