2022/12/06 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



السوداني: كبار الفاسدين من المسؤولين لدينا وقفة خاصة معهم المركز الخبري الوطني.

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