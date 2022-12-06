2022/12/06 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تختتم ،اليوم الثلاثاء ،مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم قطر 2022 بمباراتين حيث يلتقي المغرب ضد إسبانبا، والبرتغال ضد سويسرا، ويتواجه الفائزان فى مباراة دور الثمانية .إذ يحتضن استاد المدينة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم ختام مباريات دور الـ 16 من المونديال المركز الخبري الوطني.

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