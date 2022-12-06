اتخذت من السيد السيستاني انموذجا:ملتقى عن

2022/12/06 | 10:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

وحضور الامين العام للعتبة المقدسة

ورئيس ديوان الوقف الشيعي ووكيل

المرجعية الدينية وعدد من الباحثين

والاكاديميين ورجال الدين اقا

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