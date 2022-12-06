انخفاض طفيف بأسعار الذهب في الأسواق المحلية

2022/12/06 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

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انخفض سعر مثقال الذهب، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف في الأسواق المحلية .

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي اليوم سعر365,851 دينار

فيما كانت الأسعار يوم أمس سعر 367,010 دينار، بفارق 1,159 دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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