(بغداد اليوم) تتقصى اسباب حادث التسرّب الغازي في مصفى الجنوب

2022/12/06 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أعلنت شركة مصافي الجنوب في البصرة عن ان العامل الذي توفي بالشركة هو ليس موظفا فيها وإنما يعمل مع مقاول ثانوي متعاقد مع الشركة لصيانة بعض الأمور فيها مبينا تفاصيل حادث الوفاة بأن ذلك المقاول اخذ تصريحة عمل من سلامة شركتنا وكان توقيتها من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا لكنه قام بأسئناف العمل عصرا دون علم هيئة الصحة والسلامة بشركتنا ودون اخذ تصريحة ما تسبب عودته للعمل والقيام بعمليات حفر إلى اختناق احد العاملين معه من الغاز المسرب تحت الارض.وقال مدير عام الشركة حسام ولي ( لبغداد اليوم ) ان العامل الذي توفي كانت وفاته قبل وصوله للمستشفى اي لم تكن وفاته داخل الشركة اما هناك ثلاث إصابات اختناق أخرى أحدهم في الإنعاش حالته خطرة.وبين ان الشركة تتابع حالة المصابين رغم ان عملهم مع المقاول وعليه فان خطأ عودتهم للعمل يتحمله المقاول الذي دخل العمل وبدأ الحفر دون تصريحة السلامة

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