عودة الحركة الملاحية في مطار بغداد بعد توقف دام ساعات

2022/12/06 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عادت حركة الملاحة، اليوم الثلاثاء، الى مطار بغداد الدولي بعد توقف دام لساعات .

وذكر مصدر في مطار بغداد لـ (بغداد اليوم) ان "الحركة الملاحية عادت في مطار بغداد الدولي بعد توقف دام لساعات، بسبب سوء الظروف الجوية".

وكان مصدر مطلع قد افاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بتعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بشكل مؤقت بسبب تشكل الضباب الكثيف، وتراجع مدى الرؤية إلى 200 متر".

وخلال الـ 72 ساعة الماضية، هذه المرة الثانية التي يتم فيها إيقاف تسيير الرحلات الجوية في مطار بغداد، بسبب تردي حالة الطقس وانعدام مديات الرؤية جراء تشكل ضباب كثيف في سماء العاصمة العراقية.

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