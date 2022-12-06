إندونيسيا تقر قانونًا لتجريم *** خارج إطار الزواج والمساكنة.. والعقوبات تطبق على المواطنين والأجانب

2022/12/06 | 10:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر البرلمان الإندونيسي، الثلاثاء، تعديلات تشريعية على قوانين العقوبات بينها إصدار قانون تجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بعقوبات تصل إلى السجن لمدة عام إذا ثبتت الإدانة.

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