صحيفة: واشنطن عدلت راجمات هيمارس المقدمة لأوكرانيا لتجنب حرب أوسع

2022/12/06 | 10:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الولايات المتحدة "سرا" بتعديل راجمات صواريخ "هيمارس" التي قدمتها لأوكرانيا حتى لا يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ بعيدة المدى على روسيا، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين، عن مسؤولين أميركيين.

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