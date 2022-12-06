ايرادات العراق خلال العام الحالي.. اكبر بـ20% من موازنة العام المقبل

2022/12/06 | 10:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بلغت عائدات النفط العراقي من النفط الخام الذي تم تصديره خلال 11 شهراً من العام الحالي 2022 اكثر من 107 مليارات دولار، الوقت الذي يتوقع ان تبلغ ايرادات العراق مع انتهاء العام نحو 115 مليار دولار.

ووفقا للإحصائية لشركة “سومو” فإن “إيرادات النفط العراقي المصدر خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي 2022 بلغت 107 مليارات و877 مليونا و786 الفا و336 دولارا، بمعدل شهري بلغ 9 مليارات و807 مليونا و71 مليونا و 485 دولارا”.

واضافت ان “هذه الإيرادات ارتفعت عن العام الماضي 2021 بنسبة 57% حيث بلغت فيها العائدات المالية 68 مليارا و258 مليونا و861 الفا و485 دولارا وبمعدل 6 مليارات و205 ملايين و351 الفا و44 دولارا”.

كما أشارت إحصائية الشركة الى أن “شهر ايار من العام الحالي 2022 شهد فيها أعلى ايراداً مالياً من المبيعات النفطية حيث بلغ 11 مليارا و477 مليونا و514 الفا و4 دولارات، فيما كان شهر كانون الثاني اقل الاشهر من حيث الايرادات حيث بلغت 8 مليارات و322 مليونا 679 الفا و526 دولارا”.

وتعادل الـ115 مليار دولار، نحو 168 تريليون دينار، وهي عائدات اكبر من موازنة العام المقبل بـ20%، مايعني ان العراق اذا حصل على ايرادات خلال العام المقبل مساوية لايرادات هذا العام فأن الفائض المالي سيكون 28 تريليون دينار.

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