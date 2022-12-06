2022/12/06 | 11:09 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 6 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الثلاثاء، 6 كانون الاول، 2022، عن حالة...
ظهرت المقالة طقس العراق..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ظهرت المقالة طقس العراق..
أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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