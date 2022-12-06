رئيس دائرة أميركا والسفيرة الأميركية يبحثان ثلاثة ملفات في بغداد

2022/12/06 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس دائرة أمريكا السفير ماجد عبد الرضا حسن، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركيَّة آلينـــا رومانوسكي، ثلاثة ملفات في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته (بغداد اليوم) ان "اللقاء ناقش عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترَك بين البلدين ومنها التعاون في المجالات الإقتصاديَّة والثقافيَّة".

واضاف ان "الجانبين بحثا دعم الاستثمار للشركات الأمريكيَّة في العراق، وتفعيل اللجان المُشترَكة ضمن إتفاقيَّة الإطار الإستراتيجيّ، فيما اكد الجانبان على ضرورة مواصلة العمل المُشترَك بما يخدم مصلحة البلدين".

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