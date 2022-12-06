زخّات رعدية وارتفاع بالحرارة.. إيضاح مفصّل بطقس العراق خلال الأيام المقبلة

2022/12/06 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء ، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً كما يتشكل الضباب صباحاً في بعض الأماكن ويزول تدريجياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً كما يتشكل الضباب صباحاً في بعض الأماكن ويزول تدريجياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع قطع من الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

واشارت الى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وتابعت أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".





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