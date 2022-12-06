شاهد بالفيديو.. الأكلات التركية تلاقي رواجا كبيرا في محافظات العراق وأشهرها كباب إسكندر

2022/12/06 | 11:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: udrTI2tZAI4

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