الإطاحة بـ 8 مطلوبين بتهم الإرهاب والاتجار بالبشر في ثلاث محافظات

2022/12/06 | 11:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية – أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على ثمانية مطلوبين بتهم عديدة في 3 محافظات.

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