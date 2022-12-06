بعد احتجاجات غير مسبوقة.. بكين تلغي شرط اختبارات

2022/12/06 | 11:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة العاصمة الصينية بكين، في بيان، الثلاثاء، إلغاء شرط إظهار نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية لدخول بعض الأماكن العامة المختلفة والمباني التجارية والمجمعات السكنية، وذلك بعد احتجاجات غير مسبوقة ضد قيود كورونا في عدة مدة صينية بينها بكين.

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