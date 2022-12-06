دراسة: تناول العنب يوميا يحميك من حروق الشمس

2022/12/06 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول العنب

يوميًا يمكن أن يساعد في منع الإصابة

بحروق الشمس، وحماية الجلد من أضرار

أشعة الشمس بشكل عام.

وكشفت الدراسة أن الأشخاص الذين

تناولوا العنب يوميًا لمدة أسبوعين،

كانو

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