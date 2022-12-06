من علل التعبير القرآني الفرق الدلاليّ بين (الوالد، والأب، والعم)

2022/12/06 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:أ.م.د: سهيل محمد حسين

الأب في اللغة: سبب وجود الشيء ـ أو

إصلاحه، أو ظهوره، وسمي الأب أبا ؛لأنه

يقوم على إصلاحا الأبناء ورعايتهم

بالتربية والغذاء.



والوالد في اللغة:

الأب المباشر، الذي هو سبب

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