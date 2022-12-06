بالصور:العتبة الحسينية تعمل على إنشاء أكبر مركز لعلاج الأطفال المصابين باضطراب التوحد في محافظة ميسان

2022/12/06 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة انها تواصل العمل لإنجاز أكبر

مركز لعلاج الأطفال المصابين باضطراب

التوحد في محافظة ميسان ، يشيد على ارض

تبلغ مساحتها( ٣،٣٧٥ متر مربع) وبمساحة

بنائية (٦،٠٠٠

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