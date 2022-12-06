2022/12/06 | 12:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أزمة جديدة تعرض لها صناع فيلم “فوي فوي” بطولة الفنانين نيللي كريم ومحمد فراج، حيث تم الكشف عن اقتباس فكرته من تحقيق صحافي عن ممارسة المكفوفين كرة القدم، كان قد أجراه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بطولة نيللي كريم..



صحفي يتهم مؤلف فيلم “فوي فوي”بسرقة فكرته المركز الخبري الوطني.

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