ضربة أوكرانية جديدة في العمق الروسي.. تكتيكات كييف تهدد المميزات الروسية

2022/12/06 | 12:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت قاعدتان عسكريتان روسيتان لهجمات، الاثنين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية، واتهمت موسكو كييف بالوقوف وراء الهجوم، فيما لم تتبنى الأخيرة ذلك.

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