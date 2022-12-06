كشف أعراض سرطان العين

2022/12/06 | 12:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت الدكتورة داريا زفيريفا، أخصائية الأورام في معهد موسكو الدولي للسرطان، أعراض الإصابة بسرطان العين.تشير الأخصائية في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، إلى أن سرطان العين يمكن أن يظهر على شكل عقد وتقرحات طويلة الأمد غير قابلة للشفاء.وتقول: “سرطان العين، هو أحد أنواع السرطان النادرة.وتقسم أورام العين حسب موقعها، إلى أورام الأجهزة […]

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