وزير الداخلية: البرنامج الحكومي وضع نصب عينيه أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين

2022/12/06 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، ان البرنامج الحكومي لجمهورية العراق وضع نصب عينيه أهمية التعاون مع جميع الشركاء الدوليين.

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