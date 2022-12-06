اللواء رسول يعلن قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في كربلاء

2022/12/06 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، عن قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في محافظة كربلاء.

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