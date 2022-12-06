2022/12/06 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بدأت ماكينة صرف آلي لبيع عملات ذهبية بأموال من بطاقات مصرفية بالعمل وتقديم الخدمات للعملاء في مدينة حيدر آباد الهندية بولاية تلينجان.

وذكرت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الماكينة تعد الأولى من نوعها في العالم وليس فقط في الهند.

والجهاز من إنتاج شركة Goldsikka Pvt Ltd الهندية، التي طورت تقنية مبتكرة لبيع الذهب من خلال هذه الآلة، ويحتوي الجهاز على 5 كيلوغرامات من العملات الذهبية ذات العيار 24 قيراطا.

ويتيح الجهاز شراء العملات الذهبية في 8 خيارات من 0.5 غرام إلى 100 غرام، ومن ميزات المهمة للجهاز هو أن سعر الذهب يتم تحديثه بناء على تغيرات أسعار المعدن النفيس في بورصة لندن.

يتمتع جهاز الصراف الآلي بنظام حماية عال ضد عمليات القرصنة كما أنه مجهز بكاميرا فيديو مدمجة وإنذار صوتي، والجهاز لديه خط اتصال مع الشرطة.

وفي اليوم الأول من عمل الجهاز قدم خدماته لـ20 عميلا، وتخطط شركة Goldsikka لتثبيت 3000 جهاز من هذا النوع في الهند ودخول السوق العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق عمل أول صراف آلي لبيع الذهب في العالم ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق عمل أول صراف آلي لبيع الذهب في العالم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).