مرسوم جمهوري بتعيين نائب سابق رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية

2022/12/06 | 12:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد النائب السابق كامل الدليمي، اليوم الثلاثاء، بتعيينه رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية.

وقال النائب السابق كامل الدليمي، في تصريح صحفي: “تم اصدار مرسوم بتعييني رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية العراقية”.

وأضاف الدليمي: “لم اباشر بمهامي الجديدة لحد الان، بانتظار انتهاء عمل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية السابق”.

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