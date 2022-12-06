المحمدي يوجه طلباً للسوداني يخص موظفي العقود في مفوضية الانتخابات

2022/12/06 | 12:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه النائب عن تحالف السيادة يحيى المحمدي، طلباً إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن موظفي العقود في مفوضية الانتخابات.

وقال المحمدي في تغريدة على “تويتر” إنه “تثمينًا لجهودهم في إنجاح العملية الانتخابية الأخيرة ؛ نطالب دولة رئيس الوزراء بشمول عقود مراكز التسجيل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتثبيت أسوةً بموظفي عقود وزارة الكهرباء”.

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