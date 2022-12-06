بعد القضاء على الأول.. عمليات كربلاء تقتل انتحاريا بعد مطاردته

2022/12/06 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

قتلت القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، انتحاريا بعد مطاردته في منطقة البهبهاني شمالي بابل.

وذكر بيان لقيادة عمليات كربلاء تلقته (بغداد اليوم) ان "قوة من قيادة عمليات كربلاء، تمكنت من قتل الانتحاري الثاني بعد مطاردته في منطقة البهبهاني ، مشيرا الى ان "العملية تمت بعد القاء القبض على ارهابي ".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قد اعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مقتل إرهابي يرتدي حزام ناسف واصابة انتحاري اخر في منطقة البهبهاني التابعة إداريا الى ناحية جرف الصخر شمالي بابل.

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