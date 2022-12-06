عقود التعليم ومنتسبو الصحوات يطالبون بالتثبيت من أمام المنطقة الخضراء (فيديو)

2022/12/06 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تظاهر المئات من أصحاب عقود التعليم العالي ومنتسبي الصحوات، اليوم الثلاثاء، امام بوابة المنطقة الخضراء قرب الجسر المعلق وسط بغداد، للمطالبة بحقوقهم.

ووثقت (بغداد اليوم) جانب من التظاهرة في مقطع فيديو، يبين وقفة المتظاهرين قرب الجسر المعلق، وسط اجراءات أمنية مشددة.





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