أحداث كانون أول: مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

2022/12/06 | 12:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 ديسمبر، 2022 بغداد/ المسلة: الثلاثاء 6 كانون الاول 2022 مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته...

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