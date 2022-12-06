خبراء امميون: داعش استخدم أسلحة كيميائية في العراق

2022/12/06 | 12:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد خبراء أمميون، وجود أدلة على استخدام “داعش” أسلحة كيميائية في...

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