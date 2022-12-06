كيف تساهم التكنولوجيا في لعبة الغولف الحديثة؟

2022/12/06 | 12:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى أليكس توماس، مذيع CNN، بنجمة LPGA ليديا كو، بعد فوزها في بطولة BMW للسيدات في كوريا الجنوبية.وتحدثت عن كونها واحدة من النجوم في لعبة الفيديو Tiger Woods PGA 2K23 المرتقبة.

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