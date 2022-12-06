2022/12/06 | 12:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HyjxwUqTYDY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهر : هذا كتاب من الوزارة سمح بإعادة تعيين بعض الأسماء ، لكن تفاجأنا بإلغائه !) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متظاهر : هذا كتاب من الوزارة سمح بإعادة تعيين بعض الأسماء ، لكن تفاجأنا بإلغائه !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).