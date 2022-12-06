انتهاء الفرصة الاخيرة.. البرلمان سيدخل عطلته التشريعية ويؤجل الموازنة

2022/12/06 | 13:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تثار مخاوف من إمكانية عدم إقرار موازنة 2023 قريبا، حيث ان البرلمان سيدخل في العطلة التشريعية بعد جلسته اليوم، ورغم تأجيل البرلمان جلسته منذ امس الاثنين الى اليوم الثلاثاء بانتظار استلام الموازنة من مجلس الوزراء الا ان على مايبدو ان التأجيل لم يفض الى شيء.

وكان نواب قد اكدوا انه تم تاجيل جلسة البرلمان من الاثنين الى الثلاثاء 6 ديسمبر، لانتظار جلسة مجلس الوزراء للتصويت على الموازنة وارسالها الى البرلمان، الا ان معلومات تشير الى ان البرلمان لن تصله الموازنة اليوم الثلاثاء وسيعلن اليوم بدء عطلته التشريعية.

وبذلك فأن ارسال الموازنة الى البرلمان سيتأخر 30 يومًا أي الى مطلع العام المقبل.

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