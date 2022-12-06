بعد 4 أشهر من الهجوم عليه.. سلمان رشدي يكشف مقتطفات من رواية جديدة

2022/12/06 | 13:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أربعة أشهر من إصابته بجروح بالغة إثر تعرضه للطعن في ولاية نيويورك الأميركية، كشف الكاتب البريطاني، سلمان رشدي، عن مقتطفات من روايته التالية في مجلة "ذي نيويوركر"، الاثنين.

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