إشادة بريطانية بمبادرات البنك المركزي العراقي ودوره بتوفير قروض الطاقة المتجددة

2022/12/06 | 13:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الثلاثاء، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون.

وشدد محافظ البنك المركزي خلال اللقاء، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للبنك، على "تعزيز العلاقات المصرفية والاقتصادية بين البلدين الصديقين".

وأكّد، أن "البنك المركزي العراقي أدى دوراً كبيراً خلال السنوات الماضية في تنشيط الاقتصاد العراقي"، مشيراً إلى أن "القطاع المصرفي في العراق يتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المصرفية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب".

من جانبه، أشاد السفير البريطاني مارك برايسون ريتشاردسون بـ"مبادرات البنك المركزي العراقي ودوره بتوفير قروض الطاقة المتجددة الذي يعزز التزام العراق باتفاقيّة التغيير المَناخي".

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