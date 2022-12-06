النقل: العمل في ميناء الفاو مستمر بشكل متسارع يفوق بكثير الأوقات التخمينية 

2022/12/06 | 13:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز الجدار الكونكريتي لأرصفة ميناء الفاو وساحة الحاويات، فيما أشارت الى أن هناك دعماً كبيراً لإنجاح هذا المشروع الوطني الكبير.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حسين جليل الربيعي، إن "لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمدير عام الشركة العامة لموانئ العراق أمس، كان مهماً، حيث اطلع السوداني على نسب الإنجاز ومراحل العمل والمخططات التصميمية للمشاريع والأرصفة الخاصة بميناء الفاو"، مبيناً أن "السوداني استمع أيضاً خلال اللقاء للرؤية المستقبلية والطروحات العلمية للمشروع والذي يقع تحت إشراف وزير النقل رزاق محيبس".

وأضاف الربيعي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "العمل مستمر بشكل متسارع يفوق بكثير الأوقات التخمينية للمشاريع"، مشيراً الى "إنجاز أعمال دق الركائز الـ 5 للأرصفة، وهي بحدود 170 ركيزة حيث أنجز منها عدد كبير".

وتابع، أنه "تم إنجاز الجدار الكونكريتي للأرصفة بشكل كامل، بالإضافة الى إنجاز ساحة الحاويات"، موضحاً أن "الطرق الرابطة بين الموانئ أنجز عدد كبير منها، أبرزها الطريق الرابط بالخط الدولي من ميناء الفاو باتجاه النفق المغمور والذي يبلغ طوله 2.5 كيلومتر".

وذكر الربيعي أن "العمل بالنفق المغمور تجاوز مرحلة كبيرة، وتم ردم الطبقة الثالثة له"، لافتاً الى أن "النفق يقع تحت قناة خور الزبير والذي سيكون مهماً في ايصال البضائع من ميناء الفاو الى البلدان المجاورة".

وأكد أن "السوداني وجه بالإسراع في تنفيذ مشروع القناة الجافة، بالإضافة الى توفير التخصيصات المالية لإكمال المشروع"، موضحاً أن "هناك دعماً كبيراً لإنجاح هذا المشروع الوطني الكبير".

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