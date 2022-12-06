2022/12/06 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي الأوضاع العامة في البلاد، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم، سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي"، مبيناً أنه "ناقش اللقاء العلاقات العراقية الأمريكية، وسبل تطويرها، وتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات".

واضاف أن "تم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والسفيرة الاميركية يبحثان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والسفيرة الاميركية يبحثان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).