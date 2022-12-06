الرئيس رشيد ممتعضاً: حافظوا على سمعة الخطوط الجوية العراقية

2022/12/06 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

رئيس الجمهورية يلتقي الوزير رزاق محيبس ويناقش معه تطوير قطاع النقل

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 6 كانون الأول 2022 في قصر بغداد، وزير النقل السيد رزاق محيبس.

وجرى في اللقاء، بحث أهم الملفات في قطاع النقل وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلبي احتياجاتهم ويواكب التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال.

فقد أكّد رئيس الجمهورية أهمية قطاع النقل وتطويره، مبيّناً ضرورة أن يكون ضمن أولويات الحكومة في تنفيذ برنامجها، مشيراً إلى بعض المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، خاصة ما يتعلق بالطرق البرية الرئيسة التي تربط المحافظات، بسبب الوضع السيئ لبعض هذه الطرق والإهمال الذي تعاني منه.

وتطرق فخامته إلى موضوع الخطوط الجوية العراقية، مشدداً على ضرورة العمل بسرعة لمعالجة مواقع الخلل والمشاكل التي تعاني منها الخطوط حفاظاً على سمعتها الطيبة التي اتصفت بها، مبيّناً أن الخطوط الجوية والمطارات تعتبر الواجهة الحضارية لأي بلد.



وفي هذا السياق، أكّد رئيس الجمهورية أهمية التقيد بالمعايير العالمية من ناحية الالتزام بمواعيد الطيران والنظافة وتقديم الخدمات.

وتناول حديث فخامته موضوع الموانئ العراقية وخطوط السكك الحديد والتأكيد على أهمية تطويرها بما ييسر خدماتها للمواطنين ويعزز الاقتصاد.

من جانبه، أثنى الوزير رزاق محيبس السعداوي على ما تفضل به فخامة الرئيس، وبيّن أن المستقبل سيعزز قيمة قطاع النقل لما يتميز به العراق من موقع جغرافي مهم وحيوي يربط دول آسيا بدول أوروبا.



ثم استعرض الوزير خطط الوزارة لتطوير القطاع والمعوقات التي تواجه هذا التوجه.

وأوضح وزير النقل أنه تم وضع دراسة مفصلة لملف الخطوط الجوية وتحديد مواقع الخلل والمشاكل التي تعاني منها المفاصل الرئيسية في هذه المؤسسة، ووضع الخطط الفاعلة لمعالجتها.

وفيما يخص الموانئ العراقية، بيّن الوزير إن من أولويات الوزارة حاليا إكمال مشروع ميناء الفاو، والعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في تدريب الكوادر العراقية في مجال إدارة الموانئ، وتخطط الوزارة لعقد مؤتمر علمي لطرح الأفكار والرؤى في هذا المجال.

كما بيّن وزير النقل، أن هناك مشاريع للخطوط الحديدية يجري التخطيط لإنجازها لربط العراق مع دول الجوار، مشيراً إلى أن هناك خطة عمل لإكمال قطار بغداد تضمن توسعة وزيادة عدد محطاته كونه يعتبر متنفساً للعاصمة ووسيلة لخفض الاختناقات فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس رشيد ممتعضاً: حافظوا على سمعة الخطوط الجوية العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس رشيد ممتعضاً: حافظوا على سمعة الخطوط الجوية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).