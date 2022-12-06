إصدار وجبة جديدة من المشمولين بقانون التعويضات

2022/12/06 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اصدار الوجبة الجديدة من المشمولين بقانون التعويضات.

وذكر بيان للامانة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه" أصدرت اللجنة المركزية الأولى لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجبة جديدة من أسماء المواطنين الذين صدرت بحقهم قرارات صحيحة ومُعادة، بموجب القانون رقم (20 لسنة 2009) المعدل".

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